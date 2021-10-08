Воронеж, 8 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Указ о введении дополнительных коронавирусных ограничений подписал врио губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов, сообщает ИА REGNUM 8 октября.

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С 11 октября жителям региона старше 18 лет нужно получить QR-коды, подтверждающие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции либо перенесение новой коронавирусной инфекции при условии, что с даты выздоровления прошло не более шести календарных месяцев. Без этих кодов на электронном или бумажном носителе в Воронежской области нельзя будет посещать спортивные центры, фитнес-клубы, бассейны, зоопарки и океанариумы, музеи, кинотеатры и концертные залы, санатории и гостиницы и организации общепита.

Исключение сделают только для столовых, обслуживающих трудовые и учебные коллективы и не допускающих посторонних посетителей.

Детям до 18 лет запрещено посещать торговые центры без родителей или законных представителей.