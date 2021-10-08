Красноярск, 8 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Красноярском крае активизировались «ковидные» мошенники. Как сообщили ИА REGNUM 8 октября в краевом оперштабе, они просят помощи в приобретении вакцины от коронавируса. Жителей региона просят быть внимательными и не переводить злоумышленникам деньги.

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На предприятия края массово рассылаются письма якобы от имени заместителя председателя регионального правительства. В письмах — просьбы оказать финансовую помощь на покупку вакцины «Спутник V» в конкретной организации, якобы находящейся под контролем краевых властей и минздрава.

«Информируем, что данные письма рассылают мошенники, обращение является подделкой», — говорится в сообщении оперштаба.

Проблем с поставками вакцины в Красноярском крае в настоящее время нет.

Напомним, всего в регион с начала прививочной кампании против COVID-19 поступило более 1,1 млн доз вакцины «Спутник V».