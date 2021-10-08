Тюмень, 8 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Тюменской области установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц на части территории Ялуторовска, а также в деревне Прогресс и селе Памятное Ялуторовского района. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Charles Hutchins Птичий грипп?

Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор 8 октября 2021 года.

Зона наблюдения — посёлок Кавдык, сёла Старый Кавдык, Татарский Сингуль, Зиново, Хохлово, Романовское, деревни Соснина, Сингуль, Южное, Анисимовка, Криволукская Ялуторовского района, а также деревня Пономарёва Заводоуковского городского округа Тюменской области.

Напомним, 4 сентября карантин по птичьему гриппу был введён на части территории Казанского и Исетского районов, 6 октября 2021 года — на территории Пушкарёва Упоровского района.