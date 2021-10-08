Москва, 8 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. После обвала 6 октября нефтяные котировки начали активное восстановление 7 октября, хотя и опускаясь в моменте ниже $80 за баррель. Цена закрытия составила $83,11 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Нефть

«После резкого падения цен на газ на фоне заявлений российских властей об увеличении объемов торгуемого топлива на бирже и новостей о тестовых заполнениях «Северного потока — 2», а также объявленных Саудовской Аравией скидок на все виды сырой нефти, стоимость ресурса начала расти.

Де-факто нефть заканчивает в плюсе уже пятую неделю подряд на фоне снижения опасений по поводу нового штамма коронавируса «Дельта» и повсеместного роста потребления нефтепродуктов.

Дополнительный фактор роста котировок заключается в постепенном переходе на нефтяную энергию некоторых европейских энергетических компаний, которые не смогли потянуть текущую стоимость газа.

Причем эта история начинает затрагивать и Азию, где, помимо расширения использования нефти, начинаются более активные закупки угля. В фокусе инвесторов на сегодня, 8 октября, будут данные по количеству буровых вышек в США.

Статистика сможет наглядно показать, как восстанавливается добыча в Мексиканском заливе после урагана «Ида», так как она до сих пор не вышла на мощности, которые показывала до стихийного бедствия.

Предполагаемый коридор движения нефти на 8 октября составляет $72−74 за баррель нефти марки Brent», — полагает эксперт.

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