Уфа, 8 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Масштабное празднование Дня Башкирии решили отменить в Уфе. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба администрации города.

Дарья Драй ИА REGNUM Салют

Сообщается, что мероприятия будут проводить с соблюдением всех эпидемиологических норм, некоторые мероприятия пройдут в онлайн-формате.

Так, 11 октября неизменной останется церемония возложения цветов к памятникам Шайхзаде Бабичу и Салавату Юлаеву. Кроме этого в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау» в этот день пройдет праздничная программа.

В выходные дни во всех районах города будут работать праздничные сельскохозяйственные ярмарки.

Отмечается, что в образовательных учреждениях города мероприятия будут проходить в онлайн-режиме.

В онлайн-формате с 8 по 11 октября будут проходить и выставки творческих работ, викторины, праздничные концерты, фотоконкурсы, игровые программы.

«С 8 по 10 октября в муниципальных библиотеках виртуально будут организованы книжные выставки, беседы, обзоры, чтение литературы, конкурсы и викторины. Традиционный салют в Уфе по соображениям безопасности в период пандемии отменяется», — говорится в сообщении пресс-службы.