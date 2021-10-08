Екатеринбург, 8 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Свердловской области 7 октября обнаружили 546 носителей коронавируса. Об этом 8 октября сообщает среднеуральский оперштаб.

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138 новых пациентов обнаружено в Екатеринбурге. С начала пандемии в регионе зарегистрировали уже 143 212 заразившихся.

Вылечились 131 777 человек. А скончались за весь период от COVID-19 уже 6639 пациентов.