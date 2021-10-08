Нижний Новгород, 8 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. За минувшие сутки 34 жителя Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Аппарат ИВЛ

Накануне сообщалось о 31 летальном случае среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 6866 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 октября в регионе выявили 629 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 621 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 174 463 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 9026 человек.