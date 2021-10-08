Прага, 8 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Компания Skoda обнародовала видеотизер своего нового седана Slavia. Видео размещено на канале Skoda в Youtube.

Skoda Тизер Skoda Slavia

Первоначально Slavia будет представлена на авторынке Индии. Дебют новинки состоится до конца 2021 года.

Это уже вторая по счету модель чешской марки, созданная для индийского рынка. Первой был кроссовер Kushaq.

Седан Slavia будет выпускаться на территории Индии. Причем там будут созданы до 95% комплектующих модели.

В модельной линейке Skoda в Индии Slavia заменит устаревший Rapid. Последний реализуется на местном авторынке вот уже десять лет. Ожидается, что позже чешская компания расширит географию продаж Slavia.

Напомним, Skoda Slavia будет построен на той же платформе, что и кроссовер Kushaq. Моторная линейка новинки будет состоять из двух турбированных двигателей объёмом 1,0 и 1,5 л мощностью 115 и 150 л. с. соответственно.

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