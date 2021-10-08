Москва, 8 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин уже в ближайшие недели может встречаться с председателем прошедшей в Госдуму партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Об этом 8 октября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Официальный представитель Кремля отметил, что пока такой встречи в графике главы государства нет, но «наверняка появится».

«Она будет», — заверил Песков.

По его словам, такая беседа может состояться в ближайшие недели. При этом он не уточнил, когда конкретно пройдет мероприятие.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 17 по 19 сентября состоялись выборы в Государственную думу восьмого созыва. «Единая Россия» по результатам кампании сохранила конституционное большинство, получив по партийным спискам и одномандатным округам 324 мандата (за партию проголосовали 49,83% избирателей), КПРФ — 57 (18,94%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27 (7,47%), ЛДПР — 21 (7,51%), «Новые люди» — 13 (5,33%). По одному мандату получили «Родина», «Гражданская платформа» и Партия роста, а также пять мандатов получили самовыдвиженцы.