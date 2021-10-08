Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Пост главного тренера футбольного клуба «Зенит-2» может покинуть Владислав Радимов. Об этом 8 октября сообщает «Чемпионат».

Дарья Драй ИА REGNUM Владислав Радимов (справа)

По информации издания, руководство клуба недовольно последними результатами команды. Причём особенно болезненно был воспринят разгром от клуба «Красава» со счётом 0:6.

Отмечается, что если Радимов покинет свой пост, то одним из кандидатов на его место станет Константин Коноплев, который работает с командой «Зенита» до 16 лет.

Напомним, «Зенит-2» выступает в ФНЛ-2. Команда набрала 12 очков за 11 матчей и занимает седьмое место в турнирной таблице своей подгруппы.