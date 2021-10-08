Москва, 8 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. На торгах 7 октября рубль обновил максимумы середины июня в паре с долларом, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Пара, которая ранее нарушала целостность уровня 72 руб., совершила его пробой и в результате сползла в район 71,50 руб., завершив сессию неподалеку от нижней границы передвинутого диапазона.

Сегодня, 8 октбяр, котировки открылись гэпом вверх на технической коррекции, но пока остаются под отметкой 72 руб.

Несмотря на устойчивость американской валюты на международной арене, рубль продолжает наступление, заручившись поддержкой нефти.

Нефть марки Brent не стала развивать медвежью коррекцию и после кратковременного падения к отметке $79 за баррель уже вернулась к трехлетним максимумам над уровнем $83.

Сейчас наша валюта находится вблизи максимумов текущего года. В случае прокола зоны 71,50 руб. в поле зрения попадет отметка 71,40 руб., пробой которой ознаменует собой обновление годовых пиков.

Помешать реализации такого сценария в ближайшей перспективе может новое ралли доллара, которое реализуется в случае выхода откровенно сильного отчета по американскому рынку труда позднее сегодня.

Также определенную угрозу для нашей валюты представляет потенциальная фиксация прибыли на рынке нефти, где Brent снова может скатиться под отметку $80», — считает эксперт.

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