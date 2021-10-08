Москва, 8 октября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Блогер Даня Милохин рассказал об одном из своих первых опытов интервью. Об этом 8 октября пишет издание StarHit.

Okras Даня Милохин на Новое Радио Party

Как отмечает издание, Милохин встретился с блогером Ксюшей Хоффман на съёмках передачи — тиктокер вспомнил, как давал ей интервью для YouTube-шоу «Пушка» в 2020 году. «Это та самая девушка, которая опускала меня во время интервью. Она увидела, что я маленький, неопытный мальчик, который не умеет давать интервью. Я стеснялся, я боялся, а она на меня давила», — признался Милохин.

Хоффман объяснила блогеру, что просто делала свою работу. После этого Милохин подтвердил, что не испытывает к ней негативных эмоций.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2021 года Ксюша Хоффман заявила о своём уходе из проекта «Пушка». Она стала ведущей ток-шоу о блогерах под названием «Стенка».