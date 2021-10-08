В Южной Корее опубликовали прогноз объёма производства риса
Сеул, 8 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Предполагается, что 2021 году объём производства риса составит 3,83 млн тонн, что на 9,1% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.
Известно, что увеличение объёмов производства будет зафиксировано в стране впервые после пятилетнего спада.
Эксперты отмечают, что увеличение объёмов производства риса связано с благоприятными погодными условиями и увеличением посевных площадей.
В текущем году посевную площадь риса в Южной Корее увеличили на 0,8%, до 732 400 га.
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Отметим, что рис является основным продуктом питания корейцев, однако его потребление в последние десятилетия неуклонно сокращается из-за изменений в рационе питания.