Сеул, 8 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Предполагается, что 2021 году объём производства риса составит 3,83 млн тонн, что на 9,1% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Рис

Известно, что увеличение объёмов производства будет зафиксировано в стране впервые после пятилетнего спада.

Эксперты отмечают, что увеличение объёмов производства риса связано с благоприятными погодными условиями и увеличением посевных площадей.

В текущем году посевную площадь риса в Южной Корее увеличили на 0,8%, до 732 400 га.

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Отметим, что рис является основным продуктом питания корейцев, однако его потребление в последние десятилетия неуклонно сокращается из-за изменений в рационе питания.