Стокгольм, , 13:03 — REGNUM Согласно последнему опросу газеты Aftonbladet и социологической службы Demoskop, партия «Зеленых» находится на самом низком уровне электоральной поддержки за последние 16 лет — только 3,0% граждан Швеции намерены отдать свои голоса за партию. Об этом 8 октября написала Aftonbladet.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

Чуть меньше, чем за год до парламентских выборов в риксдаг, можно отчетливо сказать, что поддержка «Зеленых» все больше и больше откатывается назад в глазах избирателей. Еще в сентябре за партию готовы были проголосовать 3,5% шведов. Сейчас, в октябре, рейтинг упал до 3,0%.

Напомним, что для попадания в риксдаг необходимо преодолеть четырехпроцентный барьер.

Отметим, что 26,7% избирателей готовы поддержать «Социал-демократов». За «Умеренных» и «Шведских демократов» высказали желание проголосовать 22,2 и 20,9% соответственно. «Христианские демократы» набрали 5,5%.

«Центристы» занимают прочное четвертое место — 9,5%. За ними следуют «Левые» с 8,6%.

Если бы выборы в риксдаг состоялись бы сегодня, то «Либералы», так же, как и «Зеленые» в парламент Швеции не прошли бы, имея самый низкий рейтинг из всех партий — 2,7%.

В опросе Aftonbladet/Demoskop, проведенном в период с 29 по 6 октября, приняли участие 2 417 респондентов.

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