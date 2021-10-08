Москва, 8 октября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Идея о создании новых городов в Сибири на уровне концепции была представлена главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу президенту РФ Владимиру Путину. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Mil.ru Владимир Путин и Сергей Шойгу

«Концептуальная идея была озвучена [министром обороны РФ] Сергеем Кужугетовичем [Шойгу], и сам президент [РФ Владимир Путин] говорил о том, что Шойгу ему неоднократно более подробно об этом рассказывал», — сказал Песков.

При этом, по его словам, подобные планы должны проектироваться «очень комплексно, и, конечно, на это потребуется время».