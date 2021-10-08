Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Калининский районный суд Санкт-Петербурга продлили срок содержания под стражей фигурантке резонансного дела о ритуальных убийствах в Карелии и Ленинградской области Татьяне Перевозчиковой-Хмурой. Об этом 8 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Подозреваемая Татьяна Перевозчикова-Хмура

Как сообщало ИА REGNUM, она обвиняется по пособничестве в убийстве, совершенном группой лиц. Как установило следствие, в 2016 году с целью религиозного убийства Александр Перевозчиков-Хмурый и его жена Татьяна в лесном массиве вблизи станции Приозерск Ленинградской области избили мужчину, а затем зарезали его.

В июле 2021 года года следователи и криминалисты центрального аппарата СК России обнаружили в земле останки погибшего и предметы одежды, по описанию сходные с принадлежавшими потерпевшему.

Как уточнили в суде, Перевозчикова-Хмурая вину признала в полном объеме.

«Следователь, обосновывая свое ходатайство, пояснил, что необходимо предъявить обвинение по всем деяниям еще двум фигурантам, этапировать всех в Москву, провести очные ставки, экспертизы, закончить допрос свидетелей и многое другое, — рассказали в ОПС. — Обстоятельств, исключающих наказуемость деяния, а также обстоятельств, которые могут повлечь освобождение Перевозчиковой-Хмурой от ответственности, в настоящий момент, не имеется».

Перевозчикова-Хмурая просила более мягкую меру. Выслушав мнения сторон, суд постановил продлить срок содержания под стражей до 9 января 2022 года.

Напомним, ранее по этому делу были задержаны жители Подмосковья Ольга Большакова и Андрей Трегубенко. Молодые люди, считающие себя сатанистами, оказались причастны к проведению ритуалов с человеческими жертвоприношениями. Их жертвами стали молодые москвичка и петербуржец.

По данным следствия, в 2016 году Трегубенко в лесном массиве на территории Республики Карелия, желая «принести в жертву» свою знакомую, ударил женщину ножом, в результате чего она скончалась на месте происшествия. В рамках расследования была установлена причастность Большаковой и Трегубенко к совершению еще одного ритуального убийства на территории Ленинградской области, сообщниками в котором стали Татьяна и Александр.