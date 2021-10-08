Абакан, 8 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Темпы вакцинации от COVID-19 в Хакасии продолжают оставаться низкими, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

Russian.news.cn Вакцина «Гам-КОВИД-Вак»

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По состоянию на 8 октября в Хакасии привиты 178 857 человек. Получили обе дозы вакцины, завершили вакцинацию 155 330 жителей региона.

Исполнение плана вакцинации в республике составляет более 55%. Между тем, по данным министерства, для создания коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения региона (322 тысячи человек).

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с начала 2021 года выявили 22 320 носителей коронавируса.