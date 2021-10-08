Ульяновск, 8 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Ульяновской области третий день подряд регистрируют по 345 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют обновленных данные оперативного штаба России.

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По информации на 8 октября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 85 754 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 345. Победили болезнь 75 062 ковидных больных, в том числе за сутки вылечились 297 пациентов. За минувший день в регионе от осложнений, вызванных COVID-19, умерли шесть человек. Таким образом, всего с начала пандемии скончались 2692 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области для лечения пациентов с COVID-19 развернуто 2612 коек, свободными остаются порядка 100 из них.

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