Москва, 8 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Секретное руководство по управлению французским танком Leclerc выложил на форуме российской компьютерной игры War Thunder бывший танкист армии Франции. Об этом 8 октября сообщает UK Defence Journal.

Скриншот страницы пользователя социальной сети ВКонтакте @Armored Warfare: Проект Армата Французский основной боевой танк АМХ-56 Leclerc

Во время обсуждения на форме игры пользователями характеристик представленного в игре танка Leclerc S2, один их них заявил, что он был членом экипажа такой боевой машины и в доказательство выложил часть секретного руководства по управлению танком.

Чуть позже модераторы удалили это сообщение. При этом в настоящее время танк Leclerc S2 состоит на вооружении ВС Франции.

Отметим, это не первый случай, когда на форуме War Thunder выкладываются засекреченные материалы и ранее один из пользователей обнародовал на нем документ с характеристиками британского танка Challenger 2, для уточнения дизайна этой боевой машины в игре.