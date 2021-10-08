Москва, 8 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Кремле не считают примером межнациональной напряжённости факт нападения трёх уроженцев Дагестана на жителя Москвы в вагоне метро. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы бы не говорили о межнациональной напряженности. Речь идет о подонках, о хулиганах, не важно, какой они национальности», — сказал Песков.

Он назвал отрадным тот факт, что преступники были быстро задержаны, и что «сейчас будут выполняться все необходимые процессуальные действия в их отношении, следствие и так далее».

Песков подчеркнул, что «подонки [бывают] самых разных национальностей», и нападение на мужчину в метро Москвы «не имеет отношения к национальности».