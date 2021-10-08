Одобрение ВОЗ «Спутника V» увеличит число желающих вакцинироваться: опрос
Москва, 8 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) российской вакцины «Спутник V» подтолкнет сделать прививку от коронавируса каждого одиннадцатого жителя России (9%), приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.
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Доля тех, кто говорит, что в случае международного признания, однозначно пойдет прививаться «Спутником V», составляет менее 1%. Однозначно откажутся прививаться даже при наличии у препарата международного сертификата 59%, скорее откажутся 32%.
Если в Россию поступят импортные препараты для вакцинации от COVID-19, однозначно привьются 2% антипрививочников, еще 11% склоняются к этому решению.
Опрос проведен 5−7 октября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет, не планирующих прививаться от COVID-19, в 391 населенном пункте.
Как сообщало ИА REGNUM, эксперты считают, что ВОЗ одобрит российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» в ближайшие два месяца (октябрь-ноябрь).
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