Житель Индонезии погиб на кокосовой пальме
Джакарта, 8 октября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Группа спасателей эвакуировала тело погибшего на кокосовой пальме индонезийского жителя, сообщает CNN Indonesia.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Пальмы
Инцидент произошел на Бали 8 октября. После почти часа нахождения на пальме человек так и не спустился. На место отправили спасательную группу.
Изначально предполагалось, что человек потерял сознание, но затем медик подтвердил, что человек умер. Причина смерти выясняется.
Как сообщало ИА REGNUM, в полиции Индонезии заявили, что пять человек, которые погибли при проверке кабелей интернет сети, предположительно, подверглись воздействию опасных газов.