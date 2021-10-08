Джакарта, 8 октября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Группа спасателей эвакуировала тело погибшего на кокосовой пальме индонезийского жителя, сообщает CNN Indonesia.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пальмы

Инцидент произошел на Бали 8 октября. После почти часа нахождения на пальме человек так и не спустился. На место отправили спасательную группу.

Изначально предполагалось, что человек потерял сознание, но затем медик подтвердил, что человек умер. Причина смерти выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в полиции Индонезии заявили, что пять человек, которые погибли при проверке кабелей интернет сети, предположительно, подверглись воздействию опасных газов.