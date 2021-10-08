Ньюкасл, Великобритания, 8 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии стал новым владельцем английского футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед». Об этом сообщается на сайте клуба.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«Мы хотим создать стабильную и успешную команду, которая будет регулярно бороться за крупные трофеи», — сказал исполнительный директор компании PCP Capital Partners Аманда Стейвли.

Саудовский фонд приобрел около 80% акций «Ньюкасла». В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media.

Ранее владельцем «Ньюкасла» был миллиардер Майк Эшли. Сообщалось, что сделка о продаже клуба оценивается в €350 млн.