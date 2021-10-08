Москва, , 12:51 — REGNUM Взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19 между Россией и Евросоюзом чрезвычайно важно и оно должно быть формализовано, заявил 8 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы считаем, что взаимное признание акта вакцинации, факта вакцинации чрезвычайно важно, и оно должно быть формализовано», — сказал представитель Кремля.

По его словам, сейчас «идут контакты», ранее были «взаимные недопонимания, связанные, наверное, с технологией предоставления друг другу информации и так далее, но сейчас больше поводов для оптимизма.

«Работа ведется в конструктивном ключе, поэтому мы надеемся, что уже скоро будет результат. Это главное», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство здравоохранения России направило в представительство Евросоюза документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19.

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В настоящее время также идёт согласование деталей визита представителей Европейского агентства лекарственных средств для сертификации российской вакцины «Спутник V» в ЕС.