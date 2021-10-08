8 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Возможно, Гарегин II и Саркисян сейчас выстраивают отношения со Святым престолом в качестве параллельного канала диалога с Западом в расчете на то, что через несколько лет позиции премьера пошатнутся. Это игра на длительную дистанцию, но именно так и работает Церковь. Что касается России, то ее будет интересовать, насколько серьезно то, что делают в отношении карабахского урегулирования Эчмиадзин и Святой престол.

Станислав Стремидловский, , 15:26 — REGNUM Предстоятель Армянской апостольской церкви католикос Гарегин II совершил визит в Ватикан, где его принял папа Римский Франциск, а затем прошли переговоры с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином. Встреча Гарегина II и Франциска состоялась год спустя после начала второй карабахской войны, которая застала католикоса в Риме. Ему пришлось срочно возвращаться в Ереван, но при этом он успел все-таки переговорить с понтификом. Немногим позже предстоятель Армянской апостольской церкви в интервью итальянской газете Il Messaggero отмечал: «Между нами (Эчмиадзином и Святым престолом — С. С.) есть сотрудничество. Папа говорил нам о своей боли, мы осудили нападение. Также объяснили ему, как Турция поддерживает Азербайджан в этой войне. Мы считаем, что нападение было задумано при поддержке Анкары».

Встреча в Ватикане. Справа налево: патриарх Мешалян, католикос Гарегин II, папа Франциск Armenianchurch.org

Однако тогда Ватикан не сделал то, на что очень рассчитывали в Армении. Папа не стал занимать однозначно проармянскую позиции и во всем винить Азербайджан. Вместе с тем Святой престол не пошел на поводу у Баку, который после победоносной для себя войны утверждал, что «карабахский вопрос» окончательно снят с повестки дня, и пытался фактически дезавуировать Минскую группу ОБСЕ, точнее, подорвать возможности двух из трех ее сопредседателей, США и Франции, вмешаться в послевоенный процесс урегулирования. В декабре 2020 года в Ереван прибыл апостольский нунций в Грузии и Армении архиепископ Жозе Авелино Беттанкур, который встретился с Гарегином II и президентом Армении Арменом Саркисяном. В интервью католическому порталу Aci Stampa нунций заявил, что соглашение о прекращении огня от 9 ноября — это лишь начало мирного процесса, которое оказывается «трудным и шатким из-за всего, что осталось нерешенным». И призвал МГ ОБСЕ выступить посредником между противоборствующими сторонами и постараться найти, насколько это возможно, компромиссы, направленные на снижение напряжения.

Нагорный Карабах Минобороны Армении

Последующее развитие событий показало дальновидность ватиканской дипломатии в отношении Минской группы, которую первоначально кое-кто пытался списать со счета. Теперь уже и президент Азербайджана Ильхам Алиев не против МГ ОБСЕ. Более того, на полях 76-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча сопредседателей Минской группы с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, в ходе которой МГ ОБСЕ предложила «конкретные целенаправленные меры по деэскалации ситуации и возможные последующие шаги». Так что эту партию Святой престол и Эчмиадзин, можно сказать, выиграли, и наступает время для разыгрывания новых этюдов. Отметим, что в Рим католикос прибыл не один. Его сопровождали уполномоченный по правам человека в Армении Арман Татоян и армянский патриарх Константинополя Саак Мешалян. Судя по заявлениям Эчмиадзина, он намерен с Ватиканом обсуждать два вопроса: обмен военнопленными и права человека в Нагорном Карабахе, последнее, очевидно, в религиозном измерении.

Если обмен захваченных солдат — это разовая акция, то права человека и сопутствующая этому проблема сохранения армянских храмов, монастырей и религиозных памятников в Нагорном Карабахе является долгоиграющей темой. Здесь, правда, Святой престол немного ограничен тем, что Баку финансирует работы по восстановлению католических святынь в Европе, в том числе римских катакомб. Но Эчмиадзин может поставить вопрос о предоставлении свободного доступа верующих-армян к арцахским монастырям и храмам, которые оказались в ведении азербайджанцев. И промолчать по этому вопросу Ватикану будет уже очень трудно. Интригующим выглядит также присутствие в команде католикоса и патриарха Мешаляна. Это уже говорит о выходе на Турцию. А ведь понятно, что выстраивание диалога между Ереваном и Баку не может не сопровождаться разблокировкой отношений между Ереваном и Анкарой.

Наконец, в поездке Гарегина II в Ватикан есть и внутреннее измерение. Визит католикоса состоялся накануне запланированного посещения Рима президентом Армении Арменом Саркисяном, который должен, если верить анонсам, 11 октября встретиться с папой Франциском. Президента и предстоятеля Армянской апостольской церкви кое-что связывает. 8 декабря прошлого года, во время пребывания архиепископа Беттанкура в Ереване, с призывом к премьер-министру Армении Николу Пашиняну уйти в отставку обратился Гарегин II, чтобы, как говорилось в его заявлении, «не допустить потрясений, возможных столкновений и трагических последствий». 13 декабря католикос принял в своей резиденции оппозиционного кандидата в премьер-министры Вазгена Манукяна. Как сообщил Эчмиадзин, на встрече были обсуждены ситуация в стране, стоящие перед страной вызовы и угрозы. А за день до того с Манукяном провел беседу Саркисян. Это говорило о совместной поддержке кандидата от оппозиции со стороны президента и католикоса и неверии в политические перспективы Пашиняна.

Никол Пашинян Kremlin.ru

Однако премьер «выжил» и даже смог переизбраться на внеочередных выборах. Другой вопрос, как будет проходить его второй срок. Возможно, Гарегин II и Саркисян сейчас выстраивают отношения со Святым престолом в качестве параллельного канала диалога с Западом в расчете на то, что через несколько лет позиции премьера пошатнутся. Это игра на длительную дистанцию, но именно так и работает Церковь. Что касается России, то ее будет интересовать, насколько серьезно то, что делают в отношении карабахского урегулирования Эчмиадзин и Святой престол, их видение будущего Армении и как все это будет коррелироваться с российской позицией по будущему Нагорного Карабаха.