Абакан, 8 октября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 138 случаев заражения коронавирусом, с начала 2021 года — 22 320. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в правительстве региона.

(сс) AlexChirkin Маска

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Выздоровели за сутки 202 жителя Хакасии. На сегодняшний день в республике амбулаторно лечатся 2535 ковид-пациентов, в стационарах — 1002. К аппаратам ИВЛ подключены 19 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в Хакасии выявили 135 носителей коронавируса.