Москва, 8 октября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провёл свой день рождения «с телефонной трубкой в руке». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Путин

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«Во многом с телефонной трубкой в руке и обсуждением очень важных субстанций двусторонних отношений и региональных проблем. Это вы могли понять из тех сообщений, которые мы давали о телефонных разговорах», — сказал Песков.

Он отметил, что «и поздравления там были», однако большая часть времени всё же «была потрачена на рабочие вопросы».

Песков также отметил, что вечер 7 октября стал «личным пространством президента»: «Конечно же, его поздравляли родные и близкие».