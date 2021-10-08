Ики-Бурульский район, Калмыкия, 8 октября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Калмыкии две поселковые школы оказались не готовы к отопительному сезону. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки, сообщили ИА REGNUMА в надзорном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Установлено, что Зултурганская и Зундинская общеобразовательные школы с нарушениями реализовали план подготовки к отопительному периоду. В зданиях не заменили горелку и дымоход, а также автоматику отопительного устройства.

В адрес руководителей образовательных учреждений внесены представления.