Нижний Новгород, 8 октября, 2021, 12:49 — ИА Регнум.

В Нижегородской области по состоянию на 8 октября выявили 629 новых случаев заражения коронавирусом. Это стало новым рекордом прироста зараженных за сутки. Накануне сообщалось о 621 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 174 463 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 452 человека, всего выздоровел с начала пандемии 158 751 нижегородец.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 34 жителя региона. Это очередное максимальное количество смертей за сутки с начала пандемии. Общее число жертв COVID-19 достигло 6866 человек. Накануне сообщалось о 31 летальном случае среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 9026 человек.

По состоянию на 8 октября в регионе проведено 3 769 832 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 12 637 нижегородцев. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 373,7.

Как сообщалиИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,05. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 8 октября оставаются свободными 15% коек в ковид-центрах.