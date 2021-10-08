Уфа, 8 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов уходит со своего поста. Об этом 8 октября он сообщил на своей странице в социальной сети.

Olegfoto-sk Стерлитамак

По его словам, сегодня его заключительный день на посту главы администрации.

«Решение уйти не является спонтанным, я давно его принял, но были обязательства перед городом, перед вами. Сейчас, когда многое сделано, я считаю самый благоприятный момент, чтобы сложить полномочия по управлению городом», — сообщил он, поблагодарив жителей за помощь и поддержку.

Он отметил, что город сохранил статус одного из самых благоустроенных городов России и стал более привлекательным. Было реализовано много проектов по благоустройству городских пространств, построены и отремонтированы дороги и бульвары, возведены и открыты школы, детские сады и торговые центры.

«Вернули в город спорткомплекс «Содовик» и ДК «Сода». Я обещал, что появятся дороги в Прибрежном и по пр. Октября, и обещание сдержал — строительство началось», — подчеркнул он, отметив, что городу есть куда расти.

Куликов отметил, что Стерлитамак для него является самым лучшим городом в мире с трудолюбивыми, искренними людьми.

«Спасибо вам, друзья! Здоровья и счастья вам, а нашему любимому Стерлитамаку — процветания!» — в заключении написал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Буздякского района Башкирии покинул свой пост.