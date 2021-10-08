Сеул, , 12:49 — REGNUM В КНДР сохраняется строгий контроль на наземных границах, несмотря на некоторые признаки его ослабления в портах, используемых для получения внешней помощи. Об этом 8 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя министерства объединения Южной Кореи Чха Док Чхоля.

Железная дорога между КНДР и Южной Кореей в в демилитаризованной зоне Kussy

По его словам, Сеул не может подтвердить признаки возобновления поставок грузов в КНДР, включая доставку грузов по автомобильной и железной дороге между китайским Даньдуном и северокорейским Синыйчжу.

«Сложно сказать, когда Северная Корея откроет свои границы, мы продолжим следить за развитием ситуации», — отметил представитель министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее ВСемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приступила к поставкам в КНДР лекарственных средств для борьбы с COVID-19.

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