Саратов, 8 октября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 26 летальных исходов среди носителей коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число жертв COVID-19 на 8 октября составляет 3243 человека, сообщает облминздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 12 мужчин и 14 женщин в возрасте от 31 года до 89 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 91 394 случая инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 82 815 человек.

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