Москва, , 12:54 — REGNUM Россия заинтересована в размораживании отношений с Евросоюзом, её позиция на этот счёт однозначна. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 8 октября журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, у Москвы в отношениях с Брюсселем принцип довольно простой: Россию интересует размораживание этих отношений. Инициатива их сворачивания исходила не от Москвы. У России с ЕС очень много тем для взаимного обсуждения.

Представитель Кремля посетовал на то, что ЕС использует «биполярные формулировки», заявляя одновременно о сдерживании России и выстраивании диалога с ней. Иногда их трудно воспринимать, так как у российской стороны эта биполярность отсутствует, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, около 70% российских граждан считают, что Москве следует укреплять связи со странами Запада. Против этого выступают менее 20% опрошенных.

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