Москва, 8 октября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Ряд стран Западной Европы в первой половине 2022 года могут сохранить ускоренные темпы роста потому, что в 2021 году придерживались консервативной политики отмены пандемийных ограничений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем РАНХиГС Вилен Вардапетян.

Флаг Евросоюза

«Темпы роста экономик стран ЕС и Средней Азии в будущем году могут замедлиться, в первую очередь за счет ускоренного достижения этими регионами докризисных показателей в 2021 году, — сказал Вардапетян. — При этом ряд стран Западной Европы в первой половине 2022 года могут сохранить ускоренные темпы роста потому, что в 2021 году придерживались консервативной политики отмены пандемийных ограничений, что сдерживало рост экономик».

По его словам, еще одним сдерживающим фактором для стран Западной и Восточной Европы стал дефицит поставок электронных комплектующих из Китая.

«Поэтому потенциал роста их экономик еще не исчерпан и будет зависеть от темпов роста китайской промышленности», — сказал Вардапетян.

Экономист подчеркнул, что мировой спрос на энергоносители и, соответственно, цены на их за последний месяц значительно выросли за счет высоких темпов восстановления крупнейших экономик мира.

«Резкий рост также связан со спекулятивными ожиданиями, которые обусловлены нестабильностью мировой геополитики. Поэтому не исключено некоторое снижение спроса на энергоносители во II квартале 2022 года», — сказал Вардапетян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что цены на нефть, которые наблюдаются в настоящее время, заметно превышают цифры, заложенные в бюджете, ожиданиях компаний и аналитиков.