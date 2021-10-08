Манчестер, Великобритания, 8 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд получил почётную степень доктора в Манчестерском университете. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба университета.

Oleg Bkhambri (Voltmetro) Маркус Рашфорд

Отмечается, что 23-летний футболист получил почётную степень доктора за свои благотворительные проекты.

Рашфорд оказывал помощь малоимущим семьям. Он стал самым молодым обладателем подобной почётной степени в истории учебного заведения.

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