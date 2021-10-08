Москва, 8 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Кремле надеются на скорое достижение договорённостей о признании российских вакцин в ЕС и взаимном признании ковид-сертификатов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

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«Мы надеемся, что, собственно, скоро будет результат, это главное», — сказал Песков.

По его словам, между сторонами уже сейчас «идут контакты», при этом существовали «взаимные недопонимания, связанные, наверное, с технологией предоставления друг другу информации и так далее», однако на данный момент существует «больше поводов для оптимизма»: «Работа ведется в конструктивном ключе».