Москва, 8 октября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Одна из угроз, с которой в РФ может столкнуться институт самозанятых, это пересмотр условий данного налогового режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ стало уже больше 3,1 млн самозанятых.

Nalog-briz.ru Самозанятый

«Работников в новом налоговом режиме привлекает простота регистрации в качестве самозанятого, легкость учета доходов и выплаты налогов. При этом ставки налога на профессиональный доход ниже, чем по различным налогам для ИП и наемных сотрудников, что привлекательно и для работодателя. А тем, кто долгие годы трудился неформально, введение данного налогового режима позволило с удобством выйти из «тени», — сказал Ляшок. — Тенденция к росту числа самозанятых продолжится, но не такими быстрыми темпами. Новый налоговый режим был введен по всей стране более года назад, и большая часть тех, кто стремился на него перейти, уже осуществила этот переход».

Что касается угроз для института самозанятости, то, как полагает Ляшок, к ним можно отнести возможный пересмотр условий данного налогового режима.

«Например, обязательные страховые выплаты для пенсионного обеспечения с высокой степенью вероятности приведут к оттоку граждан из числа самозанятых. Но вряд ли это произойдет в ближайшие несколько лет», — уточнил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ может снизиться количество самозанятых.