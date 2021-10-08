Киев, , 12:45 — REGNUM Новым председателем Верховной рады Украины большинством голосов назначен Руслан Стефанчук, ранее занимавший в украинском парламенте должность вице-спикера.

Руслан Стефанчук President.gov.ua

За кандидатуру нового спикера парламента Украины отдал свой голос 261 народный избранник.

«Парламент, как единственный законодательный орган, был всегда тем местом, где переплетались политика и законотворчество, но мне кажется, что в парламенте иногда бывает слишком много политики и не очень много профессионального законотворчества. Должность главы Верховной рады, ее назначение я вижу в том, чтобы мы с вами приложили максимум усилий не для личного пиара, а для повышения качества законодательства», — заявил новый председатель украинского парламента в ходе своего выступления в Раде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что у Киева есть понимание как диверсифицировать закупку газа в случае, если транзит из России будет прерван.