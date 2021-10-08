Стокгольм, , 12:50 — REGNUM В пресс-релизе министерства социальных дел Швеции от 8 октября говорится, что правительство страны заключило соглашение о перепродаже вакцины от COVID-19 от производителя Novavax властям Исландии и Норвегии. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Перепродажа препарата касается не тех доз, которые уже были распределены между ленами Швеции, а тех партий, которые страны-члены ЕС совместно передали Норвегии и Исландии.

Норвегия и Исландия не являются членами ЕС. Имея это в виду, Швеция взяла на себя роль поставщика вакцин в эти страны, когда государства-члены решили совместно или по отдельности отказаться от определенной части своих доз, чтобы перенаправить их двум северным странам.

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