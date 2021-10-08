Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Северной столице более 1,2 тыс. сирот ждут новых родителей, из них 2,7% малышам нет еще и года. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

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По данным комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, на 1 октября 2021 года в региональном государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят на учете 1265 несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.

«Они проживают на территории Санкт-Петербурга, лишены родительского попечения и подлежат устройству на воспитание в семью», — уточнили в аппарате.

Из них 5,4% сирот не исполнилось и трех лет, причем половине из них — 2,7% — нет и года. Наибольший процент сирот содержащихся в детских домах старше десяти лет. 34% детей без родителей состоят в региональном банке данных о детях, имеющих инвалидность, из которых 40% — III группы здоровья.

«Наличие несовершеннолетних братьев и сестер — 582 (50%)», — добавили в аппарате детского омбудсмена.