Москва, 8 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В администрации президента РФ поздравили главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премией мира. Об этом 8 октября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ProtoplasmaKid Нобелевская премия мира

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«Мы можем поздравить Дмитрия Муратова, он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам, он талантлив, он смел, и, конечно, это высокая оценка», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что ему пока не известно, будет ли глава государства лично поздравлять лауреата престижной премии.

«Не могу сказать, не знаю. Это стало только что известно, поэтому дайте нам чуть-чуть времени», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Норвежский Нобелевский комитет обнародовал имена лауреатов Нобелевской премии мира 2021 года. Ими стали филиппинская журналистка Мария Ресса и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Престижная премия была присуждена за «усилия по защите свободы выражения мнений, что является предварительным условием демократии и прочного мира».

На церемонии объявления лауреатов ведущая сказала, что Дмитрий Муратов десятилетиями защищал свободу слова в России в невероятно сложных условиях. В 1993 году он был одним из основателей «Новой газеты». С 1995 года он был главредом, всего 24 года.