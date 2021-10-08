В Кремле поздравили главреда «Новой газеты» с Нобелевской премией мира
Москва, 8 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В администрации президента РФ поздравили главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премией мира. Об этом 8 октября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Песков добавил, что ему пока не известно, будет ли глава государства лично поздравлять лауреата престижной премии.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Норвежский Нобелевский комитет обнародовал имена лауреатов Нобелевской премии мира 2021 года. Ими стали филиппинская журналистка Мария Ресса и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Престижная премия была присуждена за «усилия по защите свободы выражения мнений, что является предварительным условием демократии и прочного мира».
На церемонии объявления лауреатов ведущая сказала, что Дмитрий Муратов десятилетиями защищал свободу слова в России в невероятно сложных условиях. В 1993 году он был одним из основателей «Новой газеты». С 1995 года он был главредом, всего 24 года.