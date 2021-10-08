Ростов-на-Дону, 8 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону собраны доказательства по уголовному делу в отношении бывшего главного специалиста по вопросам ЖКХ и строительству администрации Железнодорожного района. Его подозревают в превышении полномочий и служебном подлоге. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 8 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

Следователи полагают, что в 2018—2019 годах сотрудник администрации для улучшения статистики незаконно составил в отношении четырёх застройщиков протоколы об административных правонарушениях. В документы были внесены фиктивные сведения о якобы совершённых нарушениях.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.