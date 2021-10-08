Москва, 8 октября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В настоящее время не наблюдается признаков дефолта экономики США ни на внутреннем, ни на внешнем рынках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил доцент кафедры менеджмента факультета международного бизнеса и делового администрирования Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиль Мартиросян. Так он прокомментировал соответствующие опасения президента США Джозефа Байдена из-за ситуации с потолком государственного долга.

США

«Признаков дефолта американской экономики не наблюдается ни на внутреннем, ни на внешнем рынках. Скорее речь идет о так называемом техническом дефолте, который страны могут весьма успешно преодолевать за счет договоренностей о реструктуризации своих долгов с основными держателями ценных бумаг и других финансовых инструментов, — сказал Мартиросян. — США в текущем году прогнозируют выход на уровень 3,5−4% экономического роста».

Как полагает экономист, благодаря активизации валютного экспорта технологий и за счет роста стоимости высокотехнологичных компаний Америка достаточно успешно сможет обслужить свои обязательства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что американская экономика перестала быть надежной и безопасной для инвестиций.