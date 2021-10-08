Москва, , 13:07 — REGNUM Российское руководство категорически не согласно с заявлением советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что энергоресурсы служат для Москвы политическим оружием. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 8 октября журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это ошибочная оценка, и это очень просто объяснить», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что в европейских странах на государственном уровне признают, что Россия выполняет взятые на себя обязательства по поставкам газа. Кроме того, не раз заявлялось об интересе и готовности России быстро обсуждать новые контракты.

Такие договоры — безальтернативный демпфер против колебаний на рынках, которые наблюдаются сейчас. Россия никогда не использовала энергоресурсы для какого-либо давления, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Салливан заявил, что Россия совершит ошибку, если попробует использовать нынешнюю ситуацию на рынке газа в Европе для политического принуждения.

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