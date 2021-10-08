Пенза, 8 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки коронавирус выявили у 275 жителей, накануне заболели 269 человек. Соответствующая информация опубликована 8 октября общероссийским оперативным штабом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировали 72 654 случая заражения. Выздоровели 58 167 пациентов, в том числе за сутки — 75 человек. Скончался за время пандемии 2901 ковид-пациент, из них 27 — за минувший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области обязательной вакцинации подлежат работники сфер торговли и услуг, общественного питания, здравоохранения, соцзащиты и соцоблуживания, транспорта, образования и госслужащие.

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