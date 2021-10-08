Москва, 8 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Россия не прекращала поставлять газ другим странам даже в самые сложные времена. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 8 октября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Даже в самые сложные времена Россия никогда не останавливала поставок. Такого не было и такого не будет», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, именно США постоянно угрожают санкциями, в том числе коммерческим энергетическим проектам, которые способны стабилизировать энергорынки Европы. США напрямую воспользовались энергетической темой для политического и коммерческого шантажа.

Россия этого никогда не делала, добавил он, она была и останется ответственной страной, готовой отвечать на растущие потребности европейских партнеров в энергоресурсах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский конгрессмен Майкл Маккол призвал ввести санкции против России из-за того, что Москва якобы хочет воспользоваться энергетическим кризисом в Европе.

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