Тюмень, 8 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 260 случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 257 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 8 октября 2021 года коронавирусом заразились 63 748 человек, выздоровели 55 177 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 8 октября в регионе скончались 2007 пациентов с COVID-19 (на 13 человек больше, чем днём ранее).