Ярославль, 8 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Ярославле будут благоустроены Первомайская улица и Богоявленская площадь. О новых планах заявил мэр города Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Площадь Богоявления в Ярославле

«Сегодня совместно с проектировщиком обсудили начало работ по проектированию участка улицы Первомайской от площади Богоявления до Волжской набережной. Одну из важнейших транспортных артерий будем ремонтировать в следующем году. Также преобразится территория Богоявленской площади — зона, где расположены остановочные павильоны. Улица Первомайская наполнена важнейшими городскими объектами. Здесь и театральный институт, и Волковский театр, и выходы к популярным туристическим точкам», — написал Владимир Волков в социальных сетях.

По словам мэра, обновлённая улица станет «современной, красивой и ещё более привлекательной для горожан и туристов».

В 2021 году мэрия проводит ремонт и благоустройство параллельной Комсомольской улицей, ведутся работы в сквере у Ротонды, которые соединяет две магистрали.