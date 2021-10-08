Казань, 8 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Татарии за прошедшие сутки привились против новой коронавирусной инфекции свыше 3,2 тыс. жителей. Об этом 8 октября сообщает республиканский минздрав.

Вакцинация

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Всего на сегодняшний день вакцинированы 1 млн 97 тыс. 445 человек, в том числе за сутки — 3230. Вторую дозу антиковидной вакцины получили 957 984 человека. Повторную вакцинацию прошли 14 320 жителей.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии на 8 октября зарегистрировали 27 640 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 23 544 пациента.

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