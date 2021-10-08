Уфа, 8 октября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. 615 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба администрации главы республики.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 71 023 случая заражения коронавирусом. При этом справились с ним 61 971 человек, в том числе 604 человека победили инфекцию за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в республики всего скончались 1822 пациента с COVID-19, в том числе за прошедшие сутки констатировали смерть 32 таких пациентов. Прививку от COVID-19 в Башкирии поставили 132 508 человек, завершили вакцинацию 1 211 642 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 7 октября в регионе за сутки выявили 576 случаев заражения коронавирусом.